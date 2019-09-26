Семь тысяч курян прошли крестным ходом с иконой «Знамение»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-26T10:04:28+03:00

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В Курск прибыла главная святыня – чудотворная икона Божией Матери «Знамение». Паломники проводили крестным ходом образ от храма Коренной пустыни до Знаменского кафедрального собора. По данным курской полиции, в процессии приняли участие порядка 7 тысяч верующих.

«Эта икона – великая святыня. Святыня для нас, курян, для всех россиян, для русской зарубежной церкви, миллионов соотечественников. Она посещает разные страны, путешествует от Европы до Австралии. Сейчас была в Средней Азии, Узбекистане, Казахстане, принесла большое утешение тысячам и тысячам православных», - сказал митрополит Курский и Рыльский Герман.

На Красной площади перед Знаменским собором митрополит Герман отслужил торжественный молебен. С этого дня и до 3 октября святыня будет пребывать в Знаменском соборе в круглосуточном режиме. 1 октября икона посетит лечебные учреждения Курска. 3 октября состоится молебен и проводы иконы в Железногорскую епархию, где она будет находиться 4 октября. Оттуда лик увезут в Казахстан.

Архитекторы рассказали о результатах проводимых раскопок на территории храма. Там предполагают расположение усадьбы 12-13 веков. Подтверждаются версии, что именно на этом месте было историческое сердце города. Возможно, специалисты смогут установить персоналии правивших тогда князей. Археологические работы продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU