2019-10-02T13:42:15+03:00
Происшествия

Курянина отправили на исправработы за оскорбление участкового

ЧП произошло в Рыльске
Ольга ДАНИЛОВА
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Оба курянина, атаковавшие полицейских, были пьяныОба курянина, атаковавшие полицейских, были пьяныФото: Светлана ВОЛКОВА
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Мировой судья вынес приговор по уголовному делу против 35-летнего жителя Рыльска, который признан виновным в оскорблении сотрудника полиции.

Как установлено в суде, днем 26 июля пьяный мужчина на центральной улице города оскорбил женщину - участкового уполномоченного полиции, которая была при исполнении служебных обязанностей.

Суд дал курянину 200 часов обязательных работ.

До этого под суд попал 35-летний житель Курского района. Об этом рассказывал сайт kursk.kp.ru. ЧП произошло в поселке Петрин Курского района. Пьяный курянин, не желая быть доставленным в отдел и суд для привлечения к административной ответственности, ударил участкового кулаком в лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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