Пьяный курянин ударил участкового кулаком в лицо

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-30T16:14:30+03:00

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Курский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование в отношении 35-летнего жителя Курского района. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

18 июня 2019 года примерно в 16 часов 15 минут пьяный обвиняемый, находясь в поселке Петрин Курского района, не желая быть доставленным в отдел и суд с целью привлечения к административной ответственности, ударил участкового кулаком в лицо.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU