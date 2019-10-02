В Курске на проспекте Клыкова ВАЗ врезался в столб
2 октября в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Курске на проспекте Вячеслава Клыкова. Автомобиль Ваз-2114 врезался в опору освещения.
На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Спасатели деблокировали из салона водителя, по предварительной, информации, он получил серьезные ранения.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие десять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.
Похожее ДТП произошло 30 сентября вечером в Курске на проспекте Ленинского Комсомола. Водитель автомобиля «Тайота Авенсис» не справился с управлением и врезался в столб. Спасатели деблокировали из автомобиля двух человек.
ИСТОЧНИК KP.RU