В Курске на проспекте Клыкова ВАЗ врезался в столб

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-02T12:22:12+03:00

По предварительной информации, пострадал один человек

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2 октября в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Курске на проспекте Вячеслава Клыкова. Автомобиль Ваз-2114 врезался в опору освещения.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Спасатели деблокировали из салона водителя, по предварительной, информации, он получил серьезные ранения.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие десять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.

Похожее ДТП произошло 30 сентября вечером в Курске на проспекте Ленинского Комсомола. Водитель автомобиля «Тайота Авенсис» не справился с управлением и врезался в столб. Спасатели деблокировали из автомобиля двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU