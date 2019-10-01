В Курске иномарка врезалась в столб - есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-01T08:55:43+03:00

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Об аварии сообщили в 22:43 30 сентября в ГУ МЧС России по Курской области. ДТП произошло вечером понедельника на проспекте Ленинского Комсомола в Курске.

Водитель автомобиля «Тайота Авенсис» не справился с управлением и врезался в столб, сообщили в ГИБДД.

В ДТП есть пострадавшие. Спасатели деблокировали из автомобиля двух человек.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU