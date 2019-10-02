2019-10-02T10:13:30+03:00
Общество

Сегодня последний день пребывания иконы Божией Матери «Знамение» в Курске

3 октября рано утром святой образ отправится в Железногорскую епархию
Яна ШЕЛЕСТ
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Доступ верующих для поклонения чудотворной иконе - круглосуточныйДоступ верующих для поклонения чудотворной иконе - круглосуточный
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До 7.00 3 октября икона будет находиться в Знаменском кафедральном соборе города Курска, где круглосуточно совершаются молебны с чтением акафиста перед чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная. Доступ верующих для поклонения чудотворной иконе - круглосуточный.

Утром 3 октября примерно в 7.00 после молебна чудотворный образ будет перенесен в Железногорскую епархию, откуда 4 октября направится в Казахстан, освящая собой празднование в честь 15-летия установления Собора новомучеников и исповедников Казахстанских и 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии.

В Курск чудотворная икона Божией Матери «Знамение» прибыла 26 сентября. Паломники проводили крестным ходом образ от храма Коренной пустыни до Знаменского кафедрального собора. В процессии приняли участие порядка 7 тысяч верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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