Под Курском перевернулся BMW, водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-01T11:05:16+03:00

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30 сентября примерно в час ночи 29-летний водитель автомобиля BMW X5 двигался по автодороге Курск – Халино со стороны поселка Халино. На первом километре трассы он, по предварительной информации, съехал в кювет и врезался в дерево.

От удара автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

За последние дни на территории региона произошло несколько серьезных ДТП, в том числе и со смертельным исходом. 29 сентября на трассе М2 «Крым» ВАЗ-2115 столкнулся со встречной фурой. После этого легковушку отбросило на «семерку». В результате тройного ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 погибла новорожденная девочка. Ранения получили еще двое детей – трех и восьми лет, а также 34-летняя женщина и водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU