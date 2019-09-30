2019-09-30T09:54:55+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП погиб грудной ребенок

Еще четыре человека, в том числе двое детей получили ранения
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель фуры «Вольво» ехал с стороны Белгорода в сторону МосквыВодитель фуры «Вольво» ехал с стороны Белгорода в сторону МосквыФото: УМВД России по Курской области.
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29 сентября под Курском на трассе М2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Примерно в 13:30 49-летний водитель фуры «Вольво» ехал с стороны Белгорода в сторону Москвы. На 520 километре трассы он столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2115. После этого легковушку отбросило на ВАЗ-2107, который двигался в попутном направлении.

Легковушку отбросило на ВАЗ-2107 Фото: УМВД России по Курской области.

Легковушку отбросило на ВАЗ-2107Фото: УМВД России по Курской области.

В результате тройного ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 погибла новорожденная девочка. Ранения получили еще двое детей – трех и восьми лет, а также 34-летняя женщина и водитель.

После ДТП на участке было организовано реверсивное движение Фото: УМВД России по Курской области.

После ДТП на участке было организовано реверсивное движениеФото: УМВД России по Курской области.

После ДТП на участке было организовано реверсивное движение, полиция выясняет причину и обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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