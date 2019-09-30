В селе Ноздрачево под Курском сгорел жилой дом
30 сентября в 8:34 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Ноздрачево Курского района. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 8:55, ликвидировали в 9:00. В одноэтажном жилом доме размером 6 на 7 метров полностью сгорела кровля и комнаты.
В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Еще одни пожар произошел 30 сентября рано утром в Курске. На проспекте Ленинского Комсомола загорелась квартира. Спасатели вывели из задымленного помещения двух человек. 94-летнюю бабушку вынесли на носилках.
ИСТОЧНИК KP.RU