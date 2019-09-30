2019-09-30T18:02:11+03:00
Происшествия

В селе Ноздрачево под Курском сгорел жилой дом

Пожар начался 30 сентября утром
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и шесть единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 17 человек и шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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30 сентября в 8:34 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Ноздрачево Курского района. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 8:55, ликвидировали в 9:00. В одноэтажном жилом доме размером 6 на 7 метров полностью сгорела кровля и комнаты.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Еще одни пожар произошел 30 сентября рано утром в Курске. На проспекте Ленинского Комсомола загорелась квартира. Спасатели вывели из задымленного помещения двух человек. 94-летнюю бабушку вынесли на носилках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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