Курские огнеборцы спасли на пожаре 94-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-30T12:31:25+03:00

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30 сентября в половине третьего утра в «Службу спасения» позвонила женщина и сообщила о пожаре в ее квартире, расположенной в доме № 54 на проспекте Ленинского Комсомола. Курянка заметила, что начал мигать свет, а потом услышала треск – в одной из комнат в районе розетки, в которую был включен удлинитель, началось возгорание.

На место ЧП оперативно выехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частейФото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место ЧП оперативно выехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и электрики. Возгорание локализовали в 02:37, ликвидировали полностью – в 02:40. В трехкомнатной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров огонь повредил мебель и вещи.

Огонь повредил мебель и вещиФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Прибыв на место ЧП пожарные спасательной части № 6 провели разведку и с верхних задымленных этажей вывели в самоспасах двух человек. Одну из спасенных - 94-летнюю бабушку пожарные вынесли на носилках. Пять человек эвакуировались до прибытия спасателей.

На пожаре никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.

На пожаре никто не пострадал. В ликвидации огня принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU