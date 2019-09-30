2019-09-30T15:03:45+03:00
Общество

На улицах Курска установили более 4200 новых светильников

Запущена интерактивная карта замены фонарей
Ольга ДАНИЛОВА
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Обещают, что в Курске станет светлееОбещают, что в Курске станет светлееФото: Светлана ВОЛКОВА
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В областном центре продолжаются работы по модернизации системы уличного освещения, сообщили в мэрии:

- По состоянию на 26 сентября подрядчик – компания «Световые Технологии ЭСКО» - уже установил на улицах областного центра более 4200 новых светильников.

Полностью завершены работы на 24 улицах. Только за неделю к этому списку добавились улицы 3-я Цветовская, Аэродромная, Блинова, Володарского, Восточная, Дейнеки, Красный Октябрь, Льва Толстого, Ольшанского, Парижской Коммуны, Пост Кривец, Присеймская, Прогулочная, Пушкарный переулок, Соловьиная, Чайковского. В разной стадии готовности около 70 улиц, монтаж оборудования на них продолжается.

Как отмечают специалисты, за годы эксплуатации муниципальная контактная сеть в определенной мере износилась. В ряде случаев освещение не работает именно по этой причине. С этой проблемой столкнулись на улицах Гремяченская, Звездная (дворовая территория), Карла Маркса, 50 лет Октября, проспекте Дружбы. Проблемы решаются городскими службами, все светильники будут работать, заверили в мэрии.

За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска, а также специалисты службы Технадзора.

На официальном сайте Администрации города http://www.kurskadmin.ru/content/karta-zameny-svetilnikov и сайте подрядчика запущена интерактивная карта замены светильников в Курске. Только за первые два дня после ее публикации было зафиксировано более 3 000 просмотров. Пользователи могут ознакомиться с запланированным объемом работ, выбрав вкладку «План» или посмотреть, где светильники уже заменены, выбрав на карте вкладку «Факт». Карта обновляется дважды в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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