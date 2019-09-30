Под Курском в лобовой аварии ранения получили три человека

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-30T11:53:34+03:00

Оба водителя, а также 39-летний пассажир автомобиля «Форд» получили ранения Фото: УМВД России по Курской области.

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29 сентября примерно в 13:15 36-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по автодороге «Каспий» со стороны Воронежа в сторону Курска. На 23 километре трассы он, по предварительным данным, в лобовую столкнулся с автомобилем «Форд Мондео», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя, а также 39-летний пассажир автомобиля «Форд» получили ранения. Все они были госпитализированы в лечебные учреждения. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Более трагически закончилось ДТП, произошедшее в тот же день и почти в то же время на автодороге М2 «Крым». Здесь в тройном ДТП с фурой погибла новорожденная девочка, еще двое детей и двое взрослых получили серьезные ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU