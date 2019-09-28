В Курске прошел фестиваль аэростатов

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-28T19:05:38+03:00

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28 сентября, в День города, на Красной площади Курска развернулось грандиозное зрелище – первый в области фестиваль аэростатов «Курское небо». В небо поднялись воздухоплаватели из десяти российских городов.

Яркое событие прошло на главной площади Курска

Праздничные мероприятия в рамках празднования Дня города проходят на различных площадках Курска. В Свиридовском сквере началась концертная программа и фестиваль студенческих и детских театральных мастерских.

На улице Ленина в это время развернулась выставка произведений мастеров декоративно-прикладного творчества, проводятся мастер-классы, выступают воспитанники школы воздушного эквилибра и пластики SkyDance.

Посмотреть на воздушные шары пришло большое количество курян

Во время всероссийской акции «Интеллектуальный забег «Бегущая книга в Курске» курянам и гостям города дарили издания о Курске, произведения курских писателей-юбиляров 2019 года, а также флаеры с информацией о выдающихся курянах. На литературно-творческой площадке «Мы Курск как открытую книгу читаем» участники акции организовали флешмоб «#Курск!Читай». Также для горожан работает астроплощадка «Звездный дождь», выступает школа танцев «Каса латино».

И как уже сообщала «КП», сегодня в Курске был установлен танцевальный рекорд России. 1626 человек приняли участие в массовой пляске «Тимоня», которая прошла на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU