2019-09-28T18:30:30+03:00
Звезды

В Курске установили танцевальный рекорд России

1626 человек станцевали на Красной площади «Тимоню»
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске установили рекорд России.

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В курской пляске приняли участие 1626 человек

В курской пляске приняли участие 1626 человек

Курск отмечает День города. В областном центре проходит множество развлекательных, спортивных и благотворительных мероприятий. Одним из самых ярких стал флешмоб «Курская Тимоня». На Красной площади в курской пляске приняли участие 1626 человек.

Куряне установили рекорд России

Куряне установили рекорд России

Куряне установили рекорд России. Событие зафиксировали эксперты Книги рекордов России с последующим занесением в реестр российских рекордов.

Уже не один век танец живет в народных гуляниях

Уже не один век танец живет в народных гуляниях

Уже не один век танец живет в народных гуляниях, традиции его исполнения бережно хранятся и передаются их поколения в поколение. Во флешмобе приняли участие воспитанники детских садов, танцоры, фольклористы из школ искусств и дворцов творчества, участники студенческих коллективов и артисты профессионального ансамбля танца филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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