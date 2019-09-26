2019-09-26T12:42:35+03:00
Происшествия

Житель Курска за ночь украл десять люков

Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина сознался в преступленииМужчина сознался в преступленииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники полиции установили подозреваемого в хищении канализационных люков с нескольких улиц в Железнодорожном округе Курска. О пропаже сообщили местные жители.

Полицейские осмотрели места происшествия, опросили более десятка граждан и выяснили, что к краже причастен 28-летний курянин, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что десять люков он украл за одну ночь, а затем сдал их в пункт приема металла. Все факты хищений соединили в одного уголовное дело по статье «Кража».

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба. Злоумышленник будет обязан его возместить. До окончания следствия ему запретили выезжать из области.

Сотрудники Сеймского отдела полиции предотвратили хищение люков. Участковые обходили территорию, увидели двух злоумышленников, которые грузили похищенные люки в автомобиль. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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