2019-09-18T17:11:59+03:00
Общество

«Открытие» - в лидерах ипотечного кредитования

Банк занял верхние строчки рейтинга российских ипотечных банков Banki.ru
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По итогам 6 месяцев года банк вошел в пятерку лидеров среди крупных отечественных кредитных организаций.

В частности, портфель ипотечных кредитов «Открытия» вырос на 26%, что позволило ему занять пятое место по данному показателю.4 и 5 места соответственно получены по объему и количеству выданных ипотечных кредитов. Всего же по итогам полугодия банк выдал 32,18 миллиарда рублей почти 13 тысячам заемщиков.

- Ипотечное кредитование – одно из приоритетных направлений развития бизнеса банка, - говорит Елена Назаренко, начальник управления развития ипотечного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Мы предлагаем заемщикам большой выбор ипотечных программ и комфортные условия кредитования, что и позволяет нам уверенно удерживать лидирующие позиции и рассчитывать на дальнейший рост показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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