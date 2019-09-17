В Курске на проспекте Победы пройдут два забега

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-17T14:02:47+03:00

2020 год в Курской области объявлен Годом здоровья Фото: из открытых источников

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21 сентября на проспекте Победы пройдет два спортивных мероприятия – «Кросс нации» и «Цифровой забег», сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Зарегистрироваться для участия можно до 20 сентября с 10:00 до 17:00 по адресу: город Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», отдел ГТО) и в день старта на месте проведения соревнований с 8:30 до 10:00.

Комиссия по допуску на «Цифровой забег» работает с 16 по 19 сентября в комитете цифрового развития и связи Курской области с 09:00 до 18:00.

Для регистрации необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, справку о допуске врача.

Расписание забега:

08:30 - 10:00 - регистрация участников;

9:45 - 10:00 - официальная церемония открытия;

10:00 - старт Цифрового забега на 5 км;

с 10:30 до 12:00 – раздельные старты «Кросса нации» на 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км для разных возрастов. (Подробности при регистрации).

13:50 - официальная церемония закрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU