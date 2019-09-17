В Курске пройдут "Чистые игры"

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-17T13:20:40+03:00

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21 сентября — Всемирный день чистоты. Десятки тысяч людей выйдут в этот день на экологические акции. В 70 городах России пройдет осенний Кубок чистоты, турнир по «Чистым играм». Участники по всей стране узнают больше про раздельный сбор, лучшие команды получат призы. Собранные отходы будут утилизированы, а мусор, собранный раздельно, уйдет во вторичную переработку.

21 сентября «Чистые игры» пройдут и в Курске. Проект реализуется в Курской области с 2018 года. За это время более тысячи участников собрали около 20 тонн мусора, половина из которого отправилась на переработку.

Мероприятие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрировать команду от двух до четырех человек на сайте cleangames.ru/game/kursk.

Группа события в контакте: https://vk.com/cleangames46.

«Чистые игры» - не просто проект по очистке загрязненной природной территории, он учит людей ответственно относиться к экологии и сортировать отходы. Это отличная возможность взглянуть на пластик, металл и стекло как на ценные ресурсы с огромным потенциалом, которые могут использоваться снова и снова, превращаясь в новые полезные вещи. Главное - сдавать их в переработку. Присоединяйтесь к экологической активности, берегите нашу природу!», - говорит организатор и координатор проекта «Чистые игры» по Курской области Екатерина Комарова.

«Чистые игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В среднем за игру собирают от 1 до 5 тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU