«Добрые» браузеры

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-16T15:43:09+03:00

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Mandarin Browser

Этот социальный браузер не только позволяет пользователям зарабатывать деньги, но и делает свой вклад в благотворительность. Создателям проекта идут 30% от заработанных на рекламе в браузере средств. 70% распределяются между самими пользователями. Доход идет от рекламной платформы Mandarin ADS и начисляется за нахождение в браузере. Пользователям не надо совершать дополнительных действий. Они, как и прежде, проверяют почту, читают новости, работают и смотрят видео.

Пользователь зарабатывает очки, которые потом переводятся в деньги. Здесь очки именуются «мандаринами». Один мандарин – это примерно 0,01 евро. Начисление очков производится каждый час в случайное время, когда программа находится в активном состоянии. От доходов пользователя 10% отдаются на благотворительность. Российским пользователям предоставляют на выбор несколько организаций для пожертвований.

Браузер публикует квартальную отчетность по переводам в благотворительные организации. Это очень удобный инструмент для тех, у кого нет возможности выделить дополнительные деньги на благотворительность.

Скачать браузер можно на официальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU