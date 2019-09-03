2019-09-03T18:56:01+03:00
Происшествия

В Курской области объявили штормовое предупреждение

Установился пятый класс пожарной опасности
Яна ШЕЛЕСТ
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Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112»Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112»Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 сентября в западных районах области ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Правила поведения при сильной жаре:

1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;

3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;

4) будьте бдительны, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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