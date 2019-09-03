В Курской области объявили штормовое предупреждение
4 сентября в западных районах области ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
Правила поведения при сильной жаре:
1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;
2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;
3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;
4) будьте бдительны, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU