В Курске открыли низководный мост, соединяющий два городских округа

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-25T09:07:45+03:00

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Низководный мост через реку Тускарь открыли в Курске в районе парка «Боева дача» 24 августа. Объект возвели меньше чем за месяц военные инженеры Западного военного округа. В период паводка мост обеспечит бесперебойное пешеходное и автомобильное сообщение между Центральным и Железнодорожным округами города.

Движение по мосту открыл заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков и врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

- В регионе есть устаревшие мостовые сооружения. Из-за этого во время осенней и весенней распутицы некоторые населенные пункты оказываются практически отрезанными. Мы рассмотрим возможность возведения аналогичных сооружений, надеюсь, что это первый, но не последний подобный объект, - заявил глава области.

Автомобильный мост через реку Тускарь возводили в течение трех недель около 70 военнослужащих из Владимирской области. Они задействовали более 12 единиц специальной военной техники: новейшие мостостроительные установки, передвижные зарядные электростанции, автомобильный кран военного назначения, экскаватор и войсковой мобильный лесопильный комплекс. При строительстве использовался идеально ровный дуб. Длина моста составляет 62 метра с пролетами по 4,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU