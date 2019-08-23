Курский СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка от ожогов

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-23T13:02:46+03:00

Оставленные без присмотра дети играли в нем со спичками и подожгли сено Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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12 августа около шести часов вечера в поселке имени Ленина Советского района загорелся заброшенный сарай. Оставленные без присмотра дети играли в нем со спичками, и подожгли сено.

Сестры 8 и 11 лет успели выскочить из горящего сарая, прибывшие родственники и соседи вынесли из огня обгоревшую четырехлетнюю девочку. Трехлетний мальчик в результате пожара погиб.

Девочка, получившая 65% ожогов тела, несколько дней находилась в реанимации областной больницы. Курские медики решили транспортировать пострадавшую в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Девочку вывели из состояния ожогового шока и подготовили для перелета спецбортом МЧС. Ребенка экстренно доставили в лечебницу, но спасти девочку не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». В связи со смертью девочки решается вопрос о переквалификации уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU