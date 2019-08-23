2019-08-23T09:33:46+03:00
Общество

В новый учебный год – под «Алым парусом»

В Курске прошел Межрегиональный педагогический фестиваль
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С каждым годом педагогический фестиваль объединяет все больше участников. (на фото) Торжественное открытие мероприятия.С каждым годом педагогический фестиваль объединяет все больше участников. (на фото) Торжественное открытие мероприятия.
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17 августа в Курске на стадионе «Локомотив» прошел XI Межрегиональный педагогический фестиваль «Алый парус – 2019». В этом году он был посвящен празднованию Года театра в России, 85-летию образования Курской области и 220-летию со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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