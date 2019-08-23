В новый учебный год – под «Алым парусом»
В Курске прошел Межрегиональный педагогический фестиваль
С каждым годом педагогический фестиваль объединяет все больше участников. (на фото) Торжественное открытие мероприятия.
Изменить размер текста:
17 августа в Курске на стадионе «Локомотив» прошел XI Межрегиональный педагогический фестиваль «Алый парус – 2019». В этом году он был посвящен празднованию Года театра в России, 85-летию образования Курской области и 220-летию со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU