2019-08-22T13:48:38+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел большой дом

Пожар произошел в поселке Касторное
Яна ШЕЛЕСТ
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При пожаре никто не пострадалПри пожаре никто не пострадалФото: Из архива "КП"
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Жилой дом в поселке Касторное на улице Ленина загорелся 21 августа примерно в 18:30. На место ЧП приехали пожарные ПЧ № 28 Касторенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 18:43, ликвидировали в 18:47. В результате пожара огонь повредил жилой дом на площади 120 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ранее «КП» сообщала о ЧП в деревне Суходол Фатежского района. Здесь при пожаре в деревянном доме погибли мать и трое ее сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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