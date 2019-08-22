Военные инженеры построили в Курске мост

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-22T09:59:13+03:00

Для строительства моста в Курск прибыли свыше 70 военнослужащих и более 12 единиц техники

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«КП» сообщала ранее, что в Курске на Боевке понтонно-переправочные подразделения соединения инженерных войск Западного военного округа строят низководный мост через Тускарь.

На сегодняшний день строительство завершено. Военнослужащие ставят и красят перила и опоры. Через несколько дней объект торжественно передадут городу. В период паводка мост обеспечит бесперебойное сообщение между населенным пунктами.

Решение по оказанию помощи военными инженерами было принято по обращению администрации Курской области в адрес Минобороны России. Для строительства моста в Курск из Владимирской области прибыли свыше 70 военнослужащих и более 12 единиц специальной военной техники.

В строительстве приняли участие новейшие мостостроительные установки УСМ-3, передвижные зарядные электростанции ЭД30-АИ, автомобильный кран военного назначения, экскаватор одноковшовый ЭОВ-3521М и войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1.

ИСТОЧНИК KP.RU