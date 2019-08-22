2019-08-22T09:59:13+03:00
Политика

Военные инженеры построили в Курске мост

В ближайшее время объект передадут городу
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Для строительства моста в Курск прибыли свыше 70 военнослужащих и более 12 единиц техникиДля строительства моста в Курск прибыли свыше 70 военнослужащих и более 12 единиц техники
Изменить размер текста:

«КП» сообщала ранее, что в Курске на Боевке понтонно-переправочные подразделения соединения инженерных войск Западного военного округа строят низководный мост через Тускарь.

На сегодняшний день строительство завершено. Военнослужащие ставят и красят перила и опоры. Через несколько дней объект торжественно передадут городу. В период паводка мост обеспечит бесперебойное сообщение между населенным пунктами.

Решение по оказанию помощи военными инженерами было принято по обращению администрации Курской области в адрес Минобороны России. Для строительства моста в Курск из Владимирской области прибыли свыше 70 военнослужащих и более 12 единиц специальной военной техники.

В строительстве приняли участие новейшие мостостроительные установки УСМ-3, передвижные зарядные электростанции ЭД30-АИ, автомобильный кран военного назначения, экскаватор одноковшовый ЭОВ-3521М и войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция "КП": "Хочу домой!"
В курском "Люксоре" покажут три фильма бесплатно
Госкорпорация займется обслуживанием воздушного движения в Курске
В Курске пройдет авиационный парад
Под Курском сгорел большой дом
Умерла девочка, доставленная из Курска в ожоговый центр Нижнего Новгорода
В Курске открывается «Джазовая провинция»
В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала
Борт МЧС доставил четырехлетнюю курянку в Нижний Новгород
В Курске и Железногорске установят пять спортплощадок
В музее «Курской битвы» открылась новая экспозиция
Куряне отметят 76-годовщину Победы в Курской битве
22 августа в Курске выключат воду
Девочку, получившую ожоги на пожаре под Курском, отправят в Нижний Новгород
В Курской области выявили очаг АЧС
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Курске ночью сгорел BMW
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Курске обнаружили авиабомбу
В Курске проверяют «Экотекс-К»
В Курске сотрудница аптеки попалась на уловки мошенников
В Курске пройдет исторический квест
На годовщину победы на Курской Дуге состоится авиашоу
В Курске пройдет фестиваль энергосбережения