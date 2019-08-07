В Курске на Боевке строят низководный мост
Понтонно-мостовая бригада инженерных войск строит мост на Боевке через Тускарь. Во время половодья по нему будет разрешено автомобильное движение, а в другое время мост будет пешеходным.
Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров
Всего военные инженеры возведут три низководных моста. Договоренность об этом достигнута между администрацией области и Министерством обороны РФ.
Во время половодья по мосту будет разрешено автомобильное движение
Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров. Они рассчитаны на нагрузку 25-30 тонн. Строительство проходит в рамках проведения тактико-специального учения, в котором всего будет задействовано более 60 военнослужащих и специальная техника.
Затем объекты передадут муниципалитету для использования местными жителями.
ИСТОЧНИК KP.RU