2019-08-07T14:09:43+03:00
Экономика

В Курске на Боевке строят низководный мост

Возводят его инженерные войска
Яна ШЕЛЕСТ
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Строительство проходит в рамках проведения тактико-специального ученияСтроительство проходит в рамках проведения тактико-специального учения
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Понтонно-мостовая бригада инженерных войск строит мост на Боевке через Тускарь. Во время половодья по нему будет разрешено автомобильное движение, а в другое время мост будет пешеходным.

Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров

Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров

Всего военные инженеры возведут три низководных моста. Договоренность об этом достигнута между администрацией области и Министерством обороны РФ.

Во время половодья по мосту будет разрешено автомобильное движение

Во время половодья по мосту будет разрешено автомобильное движение

Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров. Они рассчитаны на нагрузку 25-30 тонн. Строительство проходит в рамках проведения тактико-специального учения, в котором всего будет задействовано более 60 военнослужащих и специальная техника.

Затем объекты передадут муниципалитету для использования местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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