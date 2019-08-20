2019-08-20T09:57:57+03:00
Общество

В Курске разыскивают 16-летнюю девушку

Эвелина Войтенко пропала 18 августа
Яна ШЕЛЕСТ
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Девушка пропала 18 августаДевушка пропала 18 августаФото: Соцсети
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Поисковый отряд «Лаза Алерт» разыскивает 16-летнюю жительницу Курска Эвелину Войтенко. Девушка исчезла 18 августа. Есть предположение, что она может находится в Курчатове.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, телосложение нормальное, волосы фиолетовые, глаза серо-голубые. В чем была одета – неизвестно. При себе имела фиолетовый рюкзак.

Телефон для сообщений - 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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