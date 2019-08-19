В Курске погиб мужчина, упав в шахту лифта

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-19T11:46:24+03:00

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Трагедия случилась в Курске на проспекте Клыкова 17 августа. Мужчина погиб, упав в шахту лифта. Как сообщает телекомпания "Такт", сотрудник Ростелекома пришел около десяти часов вечера на вызов в дом № 44. После выполнения работ мужчина начал спускаться на лифте, но застрял межу пятым и шестым этажами. Диспетчер попросил курянина подождать технической помощи, но тот попытался выбраться из кабины самостоятельно. В итоге все закончилось падением в шахту лифта. Прибывшие на место сотрудники службы спасения зафиксировали смерть мужчины.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU