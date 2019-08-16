В Курске по факту гибели в реке подростка возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-16T15:19:29+03:00

Парень скрылся под водой и утонул Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Парень купался купался в неположенном месте вместе с тренерами

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«КП» сообщала ранее, что 13 августа в районе шести часов вечера в Парке Солянка, в реке Сейм утонул 15-летний подросток. Погибший был спортсменом олимпийского резерва, уроженец Дагестана. Парень купался в необорудованном месте.

Следственный отдел по факту гибели подростка возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека».

Погибший был спортсменомФото: Яна ШЕЛЕСТ

По версии следствия, утонувший подросток, находясь на территории спортивно-оздоровительного комплекса, вместе с тренерами спортшколы и другими воспитанниками нарушили требования безопасности и купались в реке, на берегу которой лагерь и стоит.

Парень купался в необорудованном месте

Парень скрылся под водой и утонул. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU