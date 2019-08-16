В Курске по факту гибели в реке подростка возбудили уголовное дело
«КП» сообщала ранее, что 13 августа в районе шести часов вечера в Парке Солянка, в реке Сейм утонул 15-летний подросток. Погибший был спортсменом олимпийского резерва, уроженец Дагестана. Парень купался в необорудованном месте.
Следственный отдел по факту гибели подростка возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека».
Погибший был спортсменомФото: Яна ШЕЛЕСТ
По версии следствия, утонувший подросток, находясь на территории спортивно-оздоровительного комплекса, вместе с тренерами спортшколы и другими воспитанниками нарушили требования безопасности и купались в реке, на берегу которой лагерь и стоит.
Парень купался в необорудованном месте
Парень скрылся под водой и утонул. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU