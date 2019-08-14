В Курске утонул 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-14T09:51:58+03:00

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13 августа около шести часов вечера в урочище Парк Солянка, в реке Сейм утонул 15-летний подросток. Погибший - спортсмен олимпийского резерва, уроженец Дагестана. Парень купался в необорудованном месте.

Привлекалась группировка сил и средств в составе пяти единиц техники, 12 человек

На место происшествия выехали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области. Тело погибшего достали из воды.

Привлекалась группировка сил и средств в составе пяти единиц техники и 12 человек. Управление по делам ГО и ЧС убедительно просит соблюдать правила безопасного поведения на воде, не оставлять детей без присмотра на водных объектах, купаться только в оборудованных для этого местах!

ИСТОЧНИК KP.RU