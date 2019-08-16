2019-08-16T09:51:58+03:00
Политика

В Курске на проспекте Победы установили вертолет

24 августа здесь состоится открытие филиала парка «Патриот»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На постаменты устанавливают военную технику, в том числе и авиационнуюНа постаменты устанавливают военную технику, в том числе и авиационнуюФото: Из архива "КП".
Изменить размер текста:

15 августа в Курске на проспекте Победы начали устанавливать военную технику. 24 августа на мемориальном комплексе «Курская дуга» состоится открытие первого в области филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Второй разместится в поселке имени Маршала Жукова. Сейчас на постаменты устанавливают военную технику, в том числе и авиационную.

Экспонаты для военных музеев под открытым небом готовили специалисты Западного военного округа. За короткий промежуток времени военнослужащие отреставрировали 16 единиц боевой техники, переделав ее под музейные образцы.

Вся техника ранее довольно интенсивно эксплуатировалась, выработала свой ресурс, и списана. Пришла в части со значительными повреждениями. Военные специалисты провели ее демилитаризацию - демонтировали внутреннее оборудование и вывели из строя орудия.

Танки, БТРы, БМП, зенитки, ракетные установки, вертолеты и другую технику привели в такое состояние, чтобы в дальнейшем ее невозможно была использовать по своему прямому назначению.

На восстановление техники потребовалось свыше двух тысяч дополнительных элементов и деталей, около пяти тонн черного металла, а также более 250 килограммов краски. И сейчас макетная техника ничем не отличается от действующих образцов. Единственное, проникнуть внутрь невозможно, так как люки и двери все заварены.

В открытии парка «Патриот» примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, юнармейцы и представители власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Курске откроется филиал парка «Патриот»

Военнослужащие отреставрировали 16 единиц боевой техники

Подробнее >>

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске по факту гибели в реке подростка возбудили уголовное дело
Курскую область посетил Игорь Щеголев
В Курск привезли последний электробус
16 августа в Курске на Школьной перекроют движение
Под Курском «Нива» выехала под КамАЗ
В Курской области пройдет хлебный фестиваль
Под Курском дотла сгорел деревянный дом
В музее Курской битвы открывается новая экспозиция
17 августа в Курске на улице покажут кино
В Курске осудили водителя фуры, по вине которого погибли два человека
В Курске пройдут отключения электроэнергии
В Курске выбрали лучшую форель
Под Курском полицейские сожгли коноплю
В Курской области строят еще один животноводческий комплекс
В Курске открылась выставка «Курск 2032»
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных