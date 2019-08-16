В Курске на проспекте Победы установили вертолет

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-16T09:51:58+03:00

На постаменты устанавливают военную технику, в том числе и авиационную Фото: Из архива "КП".

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15 августа в Курске на проспекте Победы начали устанавливать военную технику. 24 августа на мемориальном комплексе «Курская дуга» состоится открытие первого в области филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Второй разместится в поселке имени Маршала Жукова. Сейчас на постаменты устанавливают военную технику, в том числе и авиационную.

Экспонаты для военных музеев под открытым небом готовили специалисты Западного военного округа. За короткий промежуток времени военнослужащие отреставрировали 16 единиц боевой техники, переделав ее под музейные образцы.

Вся техника ранее довольно интенсивно эксплуатировалась, выработала свой ресурс, и списана. Пришла в части со значительными повреждениями. Военные специалисты провели ее демилитаризацию - демонтировали внутреннее оборудование и вывели из строя орудия.

Танки, БТРы, БМП, зенитки, ракетные установки, вертолеты и другую технику привели в такое состояние, чтобы в дальнейшем ее невозможно была использовать по своему прямому назначению.

На восстановление техники потребовалось свыше двух тысяч дополнительных элементов и деталей, около пяти тонн черного металла, а также более 250 килограммов краски. И сейчас макетная техника ничем не отличается от действующих образцов. Единственное, проникнуть внутрь невозможно, так как люки и двери все заварены.

В открытии парка «Патриот» примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, юнармейцы и представители власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU