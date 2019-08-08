В Курске откроется филиал парка «Патриот»

Технику привели к виду максимально приближенному к оригинальномуФото: Яна ШЕЛЕСТ

24 августа на проспекте Победы состоится открытие первого в Курске филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Второй разместится в поселке имени Маршала Жукова. На специально устроенных постаментах установят различные образцы военной техники, в том числе и вертолеты.

Экспонаты для военных музеев под открытым небом готовили специалисты Западного военного округа. За короткий промежуток времени военнослужащие отреставрировали 16 единиц боевой техники, переделав ее под музейные образцы. В ближайшие дни ее с помощью сил МЧС перевезут на места постоянной «дислокации».

Техника довольно интенсивно эксплуатировалась раньшеФото: Яна ШЕЛЕСТ

— В июле в нашу бригаду поступила списанная техника для установки в парк «Патриот», - рассказывает начальник автомобильной службы бригады Константин Кузьменко. Она была довольно в плачевном состоянии, так как долгое время стояла законсервированной на базе хранения.

Танки Т-62 и Т-64, произведенные в 60-х годах XX века, являются настоящими боевыми машинами, принимавшими участие в различных военных конфликтах. И сейчас данная техника модели «воюет» в правительственных войсках Сирийской Арабской Республики.

— Техника довольно интенсивно эксплуатировалась раньше, пришла она к нам со значительными повреждениями. Мы провели ее демилитаризацию - демонтировали внутреннее оборудование, вывели из строя орудия, - говорит Константин Кузьменко.

Танки, БТРы, БМП, зенитки, ракетные установки и другую технику привели в такое состояние, чтобы в дальнейшем ее невозможно была использовать по своему прямому боевому назначению.

Украсит курские филиалы парка «Патриот» и авиационная техникаФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Технику привели к виду максимально приближенному к оригинальному, чтобы внешне она не отличалась от боевых образцов. Уже сейчас она готова для постановки на постаменты в парк «Патриот», - говорит военнослужащий Алексей Яровенко.

К данной работе военные специалисты приложили немало усилий. На восстановление техники потребовалось свыше двух тысяч дополнительных элементов и деталей, около пяти тонн черного металла, а также более 250 килограммов краски.

Торжественное открытие парка «Патриот» состоится 24 августаФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Много времени заняли подготовительные к покраске работы – рихтовка, зачистка, шпаклевка. Сейчас макетная техника ничем не отличается от действующих образцов, - поясняет Алексей Вячеславович. — Каждая машина красилась в разные оттенки цвета хаки. Например, бронетанковая техника должна быть по стандартам матовая, для маскировки.

Украсит курские филиалы парка «Патриот» и авиационная техника. Специально для этого в халинский авиаполк прибыли два вертолета Ми-24 и Ми-8Т.

Военнослужащие приложили немало усилийФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Техника выработала свой ресурс и была списана. К нам пришла в разобранном виде и покрашенная, - рассказывает инженер ремонта авиатехники Илья Петров. — В настоящий момент производится сборка так называемым макетных образцов. Как будет команда, мы ее доставим на постаменты в Курск и в поселок Маршала Жукова.

Много времени заняли подготовительные к покраске работыФото: Яна ШЕЛЕСТ

Торжественное открытие парка «Патриот» состоится 24 августа в рамках акции «Служба по контракту – твой выбор». В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, юнармейцы и представители власти.