17 августа в Курске на улице покажут кино

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-15T16:42:42+03:00

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17 августа в 18:00 на площади перед МегаГринном состоится единственный конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Участников показа ждет насыщенная, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие кинозвезды.

В конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

ИСТОЧНИК KP.RU