2019-08-15T16:42:42+03:00
Звезды

17 августа в Курске на улице покажут кино

Вход свободный
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Мероприятие пройдет под открытым небомМероприятие пройдет под открытым небом
Изменить размер текста:

17 августа в 18:00 на площади перед МегаГринном состоится единственный конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Участников показа ждет насыщенная, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие кинозвезды.

В конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музее Курской битвы открывается новая экспозиция
В Курске осудили водителя фуры, по вине которого погибли два человека
В Курске пройдут отключения электроэнергии
В Курске выбрали лучшую форель
Под Курском полицейские сожгли коноплю
В Курской области строят еще один животноводческий комплекс
В Курске открылась выставка «Курск 2032»
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
По Курской области курсирует «Поезд Победы»
Железнодорожный вокзал Курска заиграл новыми огнями
Курские пожарные вывели из полыхающей квартиры мужчину
Владимир Гребенкин назначен и.о. замглавы Курска
Курский пенсионер выдавал наркотики за укроп
В Курске на Весенних проездах начался ремонт дорог
В Курске заменят около 26 тысяч светильников
В Курске пройдет инклюзивный семейный слет
Курская выпускница заплатит три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ
Житель Курска оплатил долги по алиментам, чтобы выехать за границу
Курский полицейский завоевал в Китае три золотых медали
В Курске на проспекте Дериглазова нашли мину
Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»
В Курске под колесами ВАЗа погибла 19-летняя девушка
В Курске утонул 15-летний подросток
Владимир Гребенкин покинул пост председателя комитета молодежи
Под Курском пройдет Пенская ярмарка
Курянин на КаМАзе упал в реку и остался без ноги
14 августа во Льгове выключат газ
В Курске за сбыт наркотиков осудили бывшего полицейского