В Курске осудили водителя фуры, по вине которого погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-15T16:27:59+03:00

Суд назначил виновнику наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении Фото: Из архива "КП"

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Курский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Старого Оскола. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

16 августа 2018 года подсудимый, управляя фурой «Вольво», ехал по автодороге М2 «Крым» в деревне Селиховы Дворы Курского района. Перед ним двигался УАЗ. Его водитель перед поворотом снизил скорость, но водитель грузовика не стал двигаться медленнее и врезался в автомобиль.

От удара УАЗ вынесло на встречку. Там он столкнулся с двигавшимся навстречу КамАЗом. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ и его пассажир погибли на месте.

Суд назначил жителю Старого Оскола наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права в течение двух с половиной лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU