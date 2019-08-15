2019-08-15T13:12:11+03:00
Происшествия

Под Курском полицейские сожгли коноплю

Запрещенные растения они обнаружили на окраине Суджи
Яна ШЕЛЕСТ
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Растения сожгли на местеРастения сожгли на местеФото: УМВД России по Курской области.
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В ходе операции «Мак» сотрудники полиции Суджанского района обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Он располагался на окраине Суджи. Растения сожгли на месте. Территорию обработают гербицидами.

Территорию обработают гербицидами Фото: УМВД России по Курской области.

Территорию обработают гербицидамиФото: УМВД России по Курской области.

Всего за время проведения профилактической операции сотрудники полиции Суджанского района уничтожили шесть очагов произрастания конопли. Также выявили два факта хранения наркотиков местными жителями. За незаконное употребление и хранение запрещенных веществ составлено семь протоколов.

В Касторенском районе сотрудники полиции зашли в гости к двум пожилым наркоманам. У каждого из них они обнаружили запрещенные растения. Один пытался выдать коноплю за укроп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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