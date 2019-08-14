2019-08-14T16:31:53+03:00
Происшествия

Курский пенсионер выдавал наркотики за укроп

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Яна ШЕЛЕСТ
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В Касторенском районе наркополицейские проводили операцию «Мак»В Касторенском районе наркополицейские проводили операцию «Мак»Фото: Из архива "КП"
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В Касторенском районе наркополицейские проводили операцию «Мак». Во время профилактического обхода они зашли в дом к 58-летнему жителю-наркоману, который уже отбывал наказание.

Во время визита нежданных гостей мужчина сильно занервничал. Осмотрев жилище, наркополицейские обнаружили, что он сушил на печке коноплю. Находку изъяли и направили на исследование на наркотики.

Пожилой человек рассказал, что держал наркотики для себя. По факту хранения марихуаны решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полицейские задержали еще одного ранее судимого за наркотики пенсионера. 66-летний житель Касторенского района хранил марихуану в коробке из-под печенья. Сотрудников полиции он пытался убедить, что это – укроп на зиму, и он его иногда использует для курения.

Вес наркотика составил значительный размер. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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