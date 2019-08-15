2019-08-15T11:28:14+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных

Устройство будет обслуживать клиентов в круглосуточном режиме
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Банкомат появился в зоне самообслуживания дополнительного офиса № 9013/010 в Воронеже по адресу улица Менделеева, д. 7. Всего подобных банкоматов в сети Сбербанка по стране — 19 500, что составляет 25% от общего парка устройств самообслуживания.

В Центрально-Черноземном регионе у Сбербанка сегодня работает 5 тысяч банкоматов,через них ежедневно совершается до 700 тысяч операций (22 млн в месяц).

Технология ресайклинга востребована на мировом рынке. Ее использование обеспечивает постоянное наличие купюр в банкомате, а это в свою очередь, существенно увеличивает время доступности устройства для клиента и снижает затраты на инкассацию. Банкоматы, работающие в режиме замкнутого оборота наличных, могут принимать большие пачки денег до 200 листов включительно. Время обработки пачки с максимальным количеством листов составляет не более 40 секунд.

- Анализируя поведение клиентов, мы видим, что за последние годы идет рост объема взноса наличных. Применение банкоматов с рециркуляцией позволяет сделать операции взноса быстрее и удобнее для клиентов, а также оптимизировать затраты на сопровождение сети устройств, - рассказал директор дивизиона «Устройства самообслуживания», блока «Сеть продаж» ПАО Сбербанк Андрей Жарский.

- Новые технологии приходят на службу людям. Сбербанк стремится активно внедрять их в практику. Это позволяет экономить главный ресурс наших клиентов – время! И это очень хорошая практика, – полагает заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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