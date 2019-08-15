Курские пожарные вывели из полыхающей квартиры мужчину

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-15T09:28:11+03:00

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Пожар в двухкомнатной квартире на улице Конорева в Курске начался 15 августа примерно в половине четвертого утра. На место происшествия выехали пожарные двух спасательных частей, полиция и скорая.

Огонь потушили в 03:36. В результате пожара в комнате площадью 16 квадратных метров сгорел диван, огонь повредил и стены. Огнеборцы вывели из квартиры 51-летнего мужчину. Помощь медиков ему не потребовалась.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

К сожалению, не все пожары заканчиваются благополучно. 12 августа в поселке имени Ленина сгорел заброшенный сарай, погиб трехлетний мальчик. Его сестру чудом удалось спасти, но девочка получила сильные ожоги и находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU