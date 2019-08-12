Под Курском обнаружили четыре артснаряда

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-12T14:46:59+03:00

Саперы изъяли четыре артснаряда калибром 76 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны

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11 августа в МЧС по Курской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в деревне Ярославка Хомутовского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Саперы изъяли четыре артснаряда калибром 76 мм. Опасные боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».

ИСТОЧНИК KP.RU