Под Курском обнаружили четыре артснаряда
Боеприпасы пролежали в земле со времен войны
Саперы изъяли четыре артснаряда калибром 76 ммФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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11 августа в МЧС по Курской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в деревне Ярославка Хомутовского района.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Саперы изъяли четыре артснаряда калибром 76 мм. Опасные боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».
ИСТОЧНИК KP.RU