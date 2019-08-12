2019-08-12T11:05:32+03:00
Общество

Под Курском женщина упала в смотровую яму

Ее вызволили спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В качестве тросов спасатели использовали пожарные рукаваВ качестве тросов спасатели использовали пожарные рукаваФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

11 августа в половине одиннадцатого ночи в «Службу спасения» поступило сообщение о несчастном случае в поселке Прямицино. Женщина не заметила открытую смотровую яму в гараже и упала в нее с высоты около двух метров.

Курянка повредила ногу и самостоятельно выбраться уже не могла. На место ЧП оперативно выехали спасатели местной пожарно-спасательной части.

— Первоначально в яму спустились медицинские работники, которые наложили шину и сделали обезболивающие уколы, - рассказал начальник пожарно-спасательной части Октябрьского района Николай Селин. – После к работе приступили наши сотрудники.

В качестве тросов спасатели использовали пожарные рукава, которые хорошо подошли для такой специфической операции. Женщина находилась в сидячем положении, ее поместили на специальные носилки. Для спасения курянки понадобилось не более 15 минут.

Огнеборцы передали пострадавшую медикам, которые констатировали у женщины перелом правой ноги и доставили ее в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24