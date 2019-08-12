13 августа центр Курска останется без воды
Водоканал проведет ремонтные работы
Отключения связаны с производством неотложных ремонтных работФото: Из архива "КП"
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13 августа с 8.00 до 17.00 центральная часть Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтных работ на водоканале.
Подача холодной воды будет прекращена на: ул. 50 лет Октября (от ул. Дзержинского до ул. Суворовской) с прилегающими улицами, ул. Энгельса (от пл. Дзержинского до ул. Литовской), ул. Дзержинского, Пионеров, К. Армии, Большевиков, Павлуновского, Чернышевского, Чехова, Ломоносова, Щепкина, Бочарова, Овечкина, Чумаковская.
ИСТОЧНИК KP.RU