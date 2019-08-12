2019-08-12T09:49:01+03:00
Недвижимость

13 августа центр Курска останется без воды

Водоканал проведет ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Отключения связаны с производством неотложных ремонтных работОтключения связаны с производством неотложных ремонтных работФото: Из архива "КП"
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13 августа с 8.00 до 17.00 центральная часть Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтных работ на водоканале.

Подача холодной воды будет прекращена на: ул. 50 лет Октября (от ул. Дзержинского до ул. Суворовской) с прилегающими улицами, ул. Энгельса (от пл. Дзержинского до ул. Литовской), ул. Дзержинского, Пионеров, К. Армии, Большевиков, Павлуновского, Чернышевского, Чехова, Ломоносова, Щепкина, Бочарова, Овечкина, Чумаковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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