В Курске состоятся соревнования по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-10T12:58:15+03:00

Соревнования состоятся на этих выходных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участвуют сильнейшие атлеты России, Европы и мира

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Соревнования по бодибилдингу и пауэрлифтингу при участии сильнейших атлетов мира состоятся в Курске.

11 августа в 9:00 в концертном зале «Мега Гринна» стартуют соревнования World Champions Cup (Кубок Чемпионов мира) по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPA/AWPA, а также армлифтингу WAA.

В 18:00 начнется открытый лично-командный турнир Diamond Men`s Phisique, Bodyfitness & Fitness-Bikini Stars IFBB/FBBR. Участвуют сильнейшие атлеты России, Европы и мира. Фиксируются рекорды Европы и мира WPA/AWPA/WAA.

ИСТОЧНИК KP.RU