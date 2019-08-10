В Курске состоятся соревнования по бодибилдингу
Участвуют сильнейшие атлеты России, Европы и мира
Соревнования состоятся на этих выходныхФото: Светлана ВОЛКОВА
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Соревнования по бодибилдингу и пауэрлифтингу при участии сильнейших атлетов мира состоятся в Курске.
11 августа в 9:00 в концертном зале «Мега Гринна» стартуют соревнования World Champions Cup (Кубок Чемпионов мира) по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPA/AWPA, а также армлифтингу WAA.
В 18:00 начнется открытый лично-командный турнир Diamond Men`s Phisique, Bodyfitness & Fitness-Bikini Stars IFBB/FBBR. Участвуют сильнейшие атлеты России, Европы и мира. Фиксируются рекорды Европы и мира WPA/AWPA/WAA.
ИСТОЧНИК KP.RU