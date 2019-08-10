В Курске пройдет компьютерный фестиваль «Курская Дуга»

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-10T11:10:01+03:00

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21 сентября в 13:00 в концертном зале «Мега Гринна» пройдет компьютерный фестиваль «Курская Дуга», сообщает региональный комитет по делам молодежи и туризму.

Площадка проекта позволяет спортсменам, изобретателям и просто талантливым молодым людям проявить творческие инициативы, продемонстрировать способности в сфере инновационной деятельности, робототехники, научно-технического творчества, изобретательства и конструирования.

В этом году запланировано проведение турниров 1х1 по следующим видам программ: «Dota -2», «CS:GO», «FIFA19», «Hearthstone». Участников и зрителей фестиваля ожидает не только яркий и захватывающий турнир, но и выставка оружия от военно-патриотического клуба «Гранит», конкурс «Косплей», розыгрыши и призы от партнеров. Участие в турнирах бесплатное, вход свободный. Подать заявку можно на https://vk.com/duga46.

Компьютерный фестиваль «Курская Дуга» проводит курское отделение ФКС России при поддержке администрации региона. Призовой фонд - 100 000 рублей.

Проект фестиваля в 2019 году стал победителем закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки, проводимого комитетом по делам молодежи и туризму Курской области. В прошлом году в турнирах фестиваля приняли участие свыше 300 человек

ИСТОЧНИК KP.RU