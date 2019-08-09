Мошенники продолжают обманывать жителей Курской области
За прошедшие сутки на территории Курской области произошло пять бесконтактных случаев мошенничества. Куряне перечислили на счета незнакомцев около 500 тысяч рублей.
Тридцатилетняя жительница Курска разместила в интернете объявление о сдаче в аренду жилья. На него тут же отозвался мужчина, желающий снять помещение на длительное время. Неизвестный сказал, что для зачисления денег курянка должна пройти к банкомату. Звонивший пояснил, что у него имеется специальный счет, и ему необходим чек о совершении операции.
Когда потерпевшая подошла к банкомату, ей снова позвонил мужчина и сказал, что перевел на карту 42 тысячи рублей, но счет оказался заблокирован. Для восстановления доступа к денежным средствам мошенник попросил курянку перевести на его счет 200 тысяч рублей, что женщина и сделала.
43-летняя курянка приостанавливала несанкционированный перевод и лишилась 140 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником банка и попросил сообщить код из смс-сообщения для отмены операции. После чего с ее счетов были списаны все денежные средства.
Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть внимательными, совершая денежные переводы и никогда не сообщать посторонним секретные коды и персональные данные.
ИСТОЧНИК KP.RU