2019-08-09T16:18:00+03:00
Происшествия

Мошенники продолжают обманывать жителей Курской области

За сутки они выманили у курян около полумиллиона
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне перечислили на счета незнакомцев около 500 тысяч рублейКуряне перечислили на счета незнакомцев около 500 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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За прошедшие сутки на территории Курской области произошло пять бесконтактных случаев мошенничества. Куряне перечислили на счета незнакомцев около 500 тысяч рублей.

Тридцатилетняя жительница Курска разместила в интернете объявление о сдаче в аренду жилья. На него тут же отозвался мужчина, желающий снять помещение на длительное время. Неизвестный сказал, что для зачисления денег курянка должна пройти к банкомату. Звонивший пояснил, что у него имеется специальный счет, и ему необходим чек о совершении операции.

Когда потерпевшая подошла к банкомату, ей снова позвонил мужчина и сказал, что перевел на карту 42 тысячи рублей, но счет оказался заблокирован. Для восстановления доступа к денежным средствам мошенник попросил курянку перевести на его счет 200 тысяч рублей, что женщина и сделала.

43-летняя курянка приостанавливала несанкционированный перевод и лишилась 140 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником банка и попросил сообщить код из смс-сообщения для отмены операции. После чего с ее счетов были списаны все денежные средства.

Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть внимательными, совершая денежные переводы и никогда не сообщать посторонним секретные коды и персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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