В Курске открылось паллиативное отделение

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-09T11:03:36+03:00

Ремонт здания длился на протяжении двух с половиной месяцев

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В Курске на базе третьей городской больницы открылось отделение паллиативной помощи. На его ремонт и оборудование было направлено более семи миллионов рублей.

Сейчас в отделении на лечении находятся 13 курян

Ремонт здания длился на протяжении двух с половиной месяцев. Рабочие перекрыли крышу, расширили дверные проемы, чтобы в них могла проехать каталка или инвалидное кресло, оборудовали для тяжелобольных санузлы и душевые комнаты. Также было закуплено современное оборудование.

В отделении 20 коек, а в каждой палате – не более трех

В отделении 20 коек, а в каждой палате – не более трех. Сейчас здесь на лечении находятся 13 курян, за ними ухаживают два врача и десять медсестер. Помощь паллиативным больным оказывается абсолютно бесплатно, средства выделяются из федерального бюджета.

Напомним, зимой 2019 года куряне выступали не только «за» открытие данного отделения, но и «против». Многим не нравилось, что оно открывается на месте неврологии третьей больницы. К тому же, напротив находится детский стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU