Куряне «за» и «против» отделения паллиативной помощи

В городской больнице № 3 прошла встреча с пациентами, из близкими и соцработникамиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Как стало недавно известно, в Курске на базе третьей городской больницы, расположенной в Сеймском округе, открывается отделение паллиативной помощи. На это из областного бюджета выделили более 11 млн рублей. Вроде бы благое дело, но у него оказались не только сторонники, но и ярые противники.

В поддержку нового отделения выступила заместитель губернатора Ирина Хмелевская, которая специально приехала в больницу, чтобы рассказать персоналу и пациентам о необходимости открытия отделения паллиативной помощи.

Паллиативное отделение создадут на месте неврологическогоФото: Яна ШЕЛЕСТ

«Тяжелобольные должны уходить в мир иной комфортно, с обезболивающими»

— У нас есть больные обездвиженные, с ограничением жизненных функций, - говорит заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. — Мы должны таким пациентам обеспечить качество жизни, создать все условия, чтобы они не чувствовали себя ненужными. Такие пациенты не должны оставаться без качественной медицинской помощи.

— Тяжелобольные должны уходить в мир иной комфортно с обезболивающими, чтобы они не чувствовали себя ущемленными и брошенными, - говорит главврач курской городской больница № 3 Николай Толмачев.

О необходимости открытия паллиативного отделения говорят и соцработники, и больные, и их близкие.

В отделении проведут ремонтФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Мы, соцработники, сталкиваемся с этой проблемой постоянно, - рассказывает соцработник Гуторова Лариса. — В России много одиноких пожилых людей, зачастую им нужна медицинская помощь, а близких нет или они далеко. Здесь им помогут, приведут в порядок и привезут снова домой.

— Я инвалид первой группы по онкологии, я не хотела бы умирать дома, - говорит Людмила Будкова. - У дочери нет возможности ухаживать за мной, она работает, у нее муж, дети. И я бы хотела, чтобы за мной ухаживали профессионально.

— Мне в жизни пришлось пережить уход за двумя больными, - говорит курянка Галина Афанасьева. - Я 13 лет ухаживала за парализованной свекровью. Потом – за онкобольным мужем, который требовал к себе пристального внимания. Это очень тяжело.

В городской больнице № 3 паллиативное отделение займет отдельно стоящий одноэтажный корпус, в котором сейчас располагается отделение неврологии. В начале июня 2019 года на его месте откроется паллиативный центр. Персонал уже прошел обучение.

«Режут нас без ножа»

Правда, пациенты, находящиеся на лечении в неврологии третьей больницы, не понимают, почему паллиативное отделение нужно открывать в ущерб неврологическому.

— Мы против того, чтобы закрывалось это отделение, - говорит Валентина Сибилева. – Я лечусь здесь в 2000 года. Здесь маленькое помещение, очень комфортное, персонал чудесный. Режут нас без ножа.

Между тем главврач третьей больницы Николай Толмачев уверяет, что неврологические больные брошены не будут. Их переведут в отделения неврологического профиля второй и четвертой городских больниц.

— Я не хочу ни в какую другую больницу, потому что я здесь живу, - жалуется Валентина Сибилева. – И как мы будем ездить на дневной стационар так далеко. Мы категорически против!

Персонал прошел обучениеФото: Яна ШЕЛЕСТ

По словам Николая Толмачева, для тяжелобольных пациентов дневной неврологический стационар остается.

— Мы нашли место в центральном здании для таких больных, выделили пять коек. Они смогут приходить на процедуры и лечение, как и приходили ранее, - уверяет главврач.

Курские медики заявили, что с 9 января в областном центре работает амбулаторная паллиативная помощь.

— В нашей поликлинике есть специально выделенный автомобиль для оказания паллиативной помощи, - говорит Николай Толмачев. — Машина оборудована всем необходимым, имеются лекарственные препараты. Помимо наших тяжелобольных, мы обслуживаем пациентов четвертой и седьмой поликлиник.

Непонятно решение о создании паллиативного отделения в ущерб неврологическому и медработникам самой больницы.

— Паллиативная помощь нужна, но только почему за счет ликвидации неврологического отделения? – рассуждают медики. — Почему не сделать его, например, на базе санатория какого-нибудь?

Прямо напротив отделения неврологии находится детский стационар.

— Здесь проходят дети с родителями, в теплое время года они постоянно выходят на прогулку. Зачем им видеть тяжелобольных? – задаются вопросом медработники.

О необходимости открытия паллиативного отделения говорят и соцработники, и больные, и их близкиеФото: Яна ШЕЛЕСТ

К тому же нуждающихся в паллиативной помощи в десятки раз больше, чем коек в будущем отделении. Мест в новом отделении будет примерно два десятка, а нуждающихся в такой помощи курян – три тысячи. По какому принципу в отделение будут отбирать больных – пока не ясно.

Телефон выездной службы паллиативной помощи Курской городской больницы № 3: 32-07-10.