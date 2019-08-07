2019-08-07T16:01:07+03:00
Общество

Курян приглашают на мастер-класс по моделированию из шаров

8 августа в парках города пройдут интересные мероприятия
Ольга ДАНИЛОВА
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Развлекательные программа проходят в городских парках в течение летаРазвлекательные программа проходят в городских парках в течение летаФото: Светлана ВОЛКОВА
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8 августа в 16.00 на открытой площадке у аквапарка «Чудо остров» (ул. Союзная, 26) в рамках городского проекта интерактивных площадок «Лето в городе» пройдет конкурс «Семейное караоке».

Участников проекта «Лето в городе» ждут мастер-класс по твистингу (моделированию из шаров), конкурс рисунков на асфальте, творческие выступления, активные игры на свежем воздухе, конкурс караоке.

В этот же день в 17.00 в сквере на площади им. К.К. Рокоссовского пройдет литературно-спортивный марафон «От книжных страниц к спортивным вершинам», посвященный Дню физкультурника.

Участники марафона узнают об истории праздника, вспомнят имена знаменитых спортсменов, прославивших курский край, испытают свои силы и знания в занимательных конкурсах и эстафетах. Самые активные получат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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