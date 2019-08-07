2019-08-07T13:59:27+03:00
Спорт

Курянка выиграла «золото» и три «бронзы» на летних играх в Италии

Ирина Плетнева финишировала первой на полумарафоне
Ольга ДАНИЛОВА
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Европейские игры Мастерс - соревнование для людей в возрастеЕвропейские игры Мастерс - соревнование для людей в возрастеФото: предоставлено пресс-службой
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Ирина Плетнева финишировала первой на полумарафоне, который состоялся в рамках летних европейских игр Мастерс в Турине (Италия), сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Еще три бронзовых награды Ирина Плетнева завоевала в беге на дистанциях 1500, 800 и 400 метров. В забеге на пять километров наша спортсменка пришла четвертой.

Европейские игры Мастерс - соревнование для людей в возрасте, состоящее из летних видов спорта. Игры проводятся с 2008 года раз в четыре года Европейской ассоциацией мастеров спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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