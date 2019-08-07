СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-07T09:57:27+03:00

На участке в 3 км уже сняли растительный слой, на 2 км сделано «корыто» в полотне

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В Курске на проспекте Дружбы продолжается строительство дороги. Магистраль обеспечит транспортную доступность к домам тысяч жителей частного сектора улиц, прилегающих к проспекту. По новой дороге будет ходить общественный транспорт, экстренные службы смогу доехать до места назначения. Проспект соединит Северо-западный микрорайон с КЗТЗ.

Дорогу в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске не могли проложить на протяжении 19 летФото: Яна ШЕЛЕСТ

На участке в 3 км уже сняли растительный слой, на 2 км сделано «корыто» в полотне. Сейчас рабочие укладывают щебеночное основание, перекладывают кабельную канализацию, устраивают ливневки. На объекте задействовано более 25 единиц техники и около 50 человек.

Дорогу в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске не могли проложить на протяжении 19 лет. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строились объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

В ноябре прошлого года дело с двинулось с мертвой точки, на строительство дороги выделили федеральные средства. Обустройство дороги ведется в рамках проекта «Безопсные и качественные дороги. Трехкилометровую магистраль шириной 16 метров делают в два этапа. В этом году заасфальтируют участок от проспекта Дружбы до улицы Просторной. В следующем – проложат дорогу до улицы Сумской. Завершить работы планируется к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU