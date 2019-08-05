В Курск на «Зону газона» приедет Тина Канделаки

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-05T11:51:53+03:00

Журналист и общественный деятель встретится с молодежью

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10 августа, в субботу в Курске на Боевке состоится Молодежный фестиваль здорового образа жизни «Зона газона - здоровый пикник». В 15.00 участников ждут различные спортивные площадки, мастер - классы, фудкорты, развлечения и музыка.

А самое главное - это то, что хедлайнером мероприятия выступит Тина Канделаки - генеральный продюсер главного спортивного канала страны «МАТЧ ТВ», журналист, общественный деятель.

«Зона газона» - это встречи на свежем воздухе, главной задачей которых является общение со спикерами-специалистами различных сфер деятельности с целью получения дополнительных знаний и расширения круга друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU